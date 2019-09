JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 5 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Komisi III dalam rapat paripurna.

Usai pimpinan DPR menyetujui hasil uji kepatutan dan kelayakan capim KPK, anggota DPR Komisi III Arsul Sani melakukan interupsi saat rapat paripurna berlangsung.

"Kami ucapkan selamat atas terpilihnya 5 sekawan yang akan memimpin KPK RI masa 4 tahun akan datang. Izinkan kami menyampaikan," kata Arsul saat interupsi, Kamis (16/9/2019).

Selain mengucapkan selamat, Arsul juga memberikan beberapa pesan kepada lima pimpinan KPK baru untuk tetap bekerja, meskipun banyak penolakan dari berbagai pihak.

Politikus PPP ini meminta kepada pimpinan baru itu menyikapi dengan bijak penolakan tersebut. Bahkan Arsul mengutip pernyataan penutup salah satu pimpinan KPK yang baru lolos yakni Firli Bahuri saat uji kelayakan dan kepatutan.

"Saya mencatat yang disampaikan Pak Ketua KPK Firli Bahuri, close to your friend, but closer to your enemy. Mohon ini benar-benar diwujudkan dalam kepemimpinan bapak," tutur Arsul.

Kemudian Arsul juga berpesan agar saat bekerja nanti, para pimpinan dalam setiap pengambilan keputusan harus mengutamakan menghindarkan kerusakan daripada manfaat atau kebaikan.

"Menghindarkan kerusakan lebih utama daripada mengambil manfaat atau kebaikan. Ini penting menjadi landasan setiap pengambilan keputusan," tuturnya.

Tak lupa, Arsul berharap pimpinan KPK baru konsisten dan tidak mengembalikan mandat kepada presiden di tengah jalan. Ucapan ini sedikit menyindir ketua KPK Agus Rahardjo yang bersama Wakil Ketua Saut Situmorang dan Laode M Syarief yang menyerahkan sepenuhnya pengolaan lembaga antirasuah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).





Baca Juga : Paripurna DPR Sahkan 5 Pimpinan KPK Terpilih Hasil Fit and Proper Test

"Terkahir mudah-mudahan bapak-bapak konsisten menjadi pimpinan jangan di tengah jalan mengembalikan mandat kepada presiden," tuturnya.





Baca Juga : Pimpinan KPK Serahkan Tanggung Jawab Pengelolaan KPK ke Presiden Jokowi

(erh)