JAKARTA - Kesedihan Indonesia karena kehilangan Presiden RI ke-3, BJ Habibie juga dirasakan oleh Mantan perdana menteri Timor Leste Xanana Gusmao. Isak tangis Xanana diabadikan lewat video yang menjadi viral di media sosial.

Dalam video yang dibagikan akun @BanyuSadewa, digambarkan saat Xanana menjenguk Habibie saat menjalani perawatan. Peluk dan cium Xanana untuk Habibie mengungkapkan rasa kesedihan yang mendalam.

"Imagine being Xanana Gusmao yang berhutang banyak sekali sama BJ Habibie karena dia dibebaskan oleh Habibie dari tahanan politik Orde Baru dan kemudian rakyatnya di Timor Leste diberikan referendum. Imagine how much he lost Habibie, the man he loves so much šŸ˜¢," tulie komentar @BanyuSadewa.

If Iā€™m old and dying on my deathbed, will there be any of my best friends hug and kisses me like Xanana Gusmao to BJ Habibie?



Diketahui Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden ke-3 Indonesia wafat pada usia 83 pada Rabu malam 11 September 2019. Habibie wafat setelah menjalani perawatan selama 10 hari di RSPAD Gator Soebroto, Jakarta.

Jasad BJ Habibie dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata bersebelahan dengan makan sang istri, Ainun Habibie yang terlebih dahulu wafat.

