JAKARTA - TNI melakukan mutasi dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier Perwira Tinggi (Pati). TNI melakukan upaya peningkatan kinerja melalui mutasi dan promosi jabatan di tingkat Pati TNI guna mengoptimalkan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis.

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/995/IX/2019 tanggal 6 September 2019 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI, telah ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 31 Pati TNI terdiri dari 14 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 12 Pati jajaran TNI Angkatan Laut dan 5 Pati jajaran TNI Angkatan Udara.

Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman mengatakan, dalam mutasi dan promosi jabatan tersebut, tercatat sebagai 14 Pati TNI Angkatan Darat yaitu Mayjen TNI Tri Soewandono dari Pangdam III/Slw menjadi Sesmenko Polhukam, Brigjen TNI Suharyanto, dari Kasdam Jaya menjadi Sesmilpres Kemensetneg, Brigjen TNI Muhammad Hita Tunggal, dari Karoum Settama BSSN menjadi Pa Sahli Tk.III Bid. Polkamnas Panglima TNI, Brigjen TNI Deddy Suryanto, dari Pa Sahli Tk. II Poldagri Sahli Bidang Polkamnas Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun).

Brigjen TNI Andi Muhammad, dari Pa Sahli Tk. II Was Eropa dan AS Sahli Bidang Hubint Panglima TNI menjadi Staf Khusus Kasad, Brigjen TNI Gatot Sudjatmiko, dari Staf Khusus Panglima TNI menjadi Sahli Tk. II Was Eropa & AS Sahli Bidang Hubint Panglima TNI, Mayjen TNI Rudianto dari Sahli Bidang SDM dan Teknologi Kemenko Polhukam menjadi Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam.

"Brigjen TNI Purnomo Sidi, dari Ir. Kemenko Polhukam menjadi Sahli Bidang SDM dan Teknologi Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Tedi Rustendi, dari Asdep Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik Kemenko Polhukam menjadi Ir. Kemenko Polhukam, Kolonel Inf Yusran Yunus dari Kabid Pembaruan Bangsa dan Kearifan Lokal Pada Asdep Koord Koordinasi Memperteguh Ke-Bhinekaan Kemenko Polhukam menjadi Asdep Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik Kemenko Polhukam," katanya melalui keterangan tertulis, Kamis (12/9/2019).

Brigjen TNI Yoseph Puguh Eko Setiawan, dari Sekretaris Deputi pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam menjadi Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN, Kolonel Inf Jusmarizal dari Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kontijensi pada Asdep Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Kemenko Polhukam menjadi Sekretaris Deputi pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam.

Kolonel Inf Yudi Zanibar, dari Pamen Kodam III/Slw menjadi Bandep Ur. Lingkungan Strategi Nasional pada Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan Setjen Wantannas, Brigjen TNI Isaac Marcus Pattipeilohy dari Karo Persidangan Sistem Informasi dan Pengawasan Internal Setjen Wantannas menjadi Sahli Bidang Sosbud Setjen Wantannas.

Sementara 12 Pati TNI Angkatan Laut yaitu Laksda TNI Andriani, dari Pa. Sahli Tk. III Bidang Polkamnas Panglima TNI menjadi Staf Khusus Kasal, Laksma TNI Yusup dari Waasops Kasal menjadi Sahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kemenko Polhukam, Laksma TNI Irvansyah, dari Danguspurla Koarmada I menjadi Waasops Kasal. Kolonel Laut (P) Didong Rio DPK, dari Paban V Straops Sopsal menjadi Danguspurla Koarmada I, Laksda TNI Teguh Prihantono, dari Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan Setjen Wantannas menjadi Staf Khusus Kasal, Laksma TNI Nurhidayat, dari Bandep Ur. Lingkungan Strategi Nasional Pada Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan Setjen Wantannas menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan Setjen Wantannas. Laksda TNI Manahan Simorangkir, dari Sahli Bid. Sosbud Setjen Wantannas menjadi Staf Khusus Kasal, Laksma TNI Gregorius Agung dari Danlantamal XII Ptk Koarmada I menjadi Karo Persidangan Sistem Informasi dan Pengawasan Internal Setjen Wantannas, Laksma TNI Agus Hariadi dari Danguskamla Koarmada III menjadi Danlantamal XII Ptk Koarmada I, Laksma TNI Taat Siswo Sunarto, dari Dirum Kodiklatal menjadi Danguskamla Koarmada III, Laksma TNI Rubiyanto, CHRMP dari Kadiswatpersal menjadi Dirum Kodiklatal dan Laksma TNI R.A. Nora Lelyana, dari Staf Khusus Kasal menjadi Kadiswatpersal. Untuk lima Pati TNI Angkatan Udara yaitu Marsma TNI Didi Dipo Issasongko, dari Staf Khusus Panglima TNI menjadi Pa. Sahli Tk.II Poldagri Sahli Bidang Polkamnas Panglima TNI, Marsma TNI Gandhara Olivenca dari Kadissurpotrudau menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Kolonel Pnb. I Made Susila A dari Sesdislambangjaau menjadi Kadissurpotrudau, Marsma TNI Muchtar Mawardi dari Kadisfaskonau menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun) dan Kolonel Tek. I.G. Made Radar dari Paban III/Alpal Slog TNI menjadi Kadisfaskonau.