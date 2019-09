JAKARTA - Presiden Ketiga RI BJ Habibie dikabarkan meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta. Kabar duka tersebut menggema di jagad dunia maya, Twitter.

'Pak Habibie' menjadi trending topic di Twitter setelah beredar kabar BJ Habibie menghembuskan nafas terakhirnya pada Rabu 11 September 2019, sekira pukul 18.05 WIB.

Warganet pun menyampaikan bela suangkawa dan berduka massal di Twitter. Lebih dari 147 ribu twitt mengenai meninggalnya BJ Habibie diunggah oleh warganet dengan kata-kata 'Pak Habibie.

"Rest in Peace Pak Habibie, Indonesian 3rd president. A man with a brightest mind ever ever, thankyou for everything Pak Habibie #bjhabibie," tulis akun Twitter @ellrauhl_.

Innalillahi Wa Innaillahi Rajiun, semoga amal ibadah almarhum diterima Allah SWT.

Pak Habibie, thank you for showing us what true love is, both for your loved one and for this country. We're gonna miss your smile and your positive energy❤❤ may you rest in peace. pic.twitter.com/NzjAqK56tX— Kimaodi (@kimaodi) September 11, 2019

"Innalillahi Wa Innaillahi Rajiun, semoga amal ibadah almarhum diterima Allah SWT.

Pak Habibie, thank you for showing us what true love is, both for your loved one and for this country. We're gonna miss your smile and your positive energy❤❤ may you rest in peace," timpal @kimaodi.

Diketahui, BJ Habibie sempat dirawat sejak 1 September 2019. Bapak Teknologi Indonesia itu terpaksa menjalani perawatan di ruang Cerebro Intensive Care Unit (CICU) Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat setelah mengalami kelelahan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama ibu negara Iriana Joko Widodo menyambangi RSPAD Gatot Subroto saat mendengar kabar BJ Habibie meninggal dunia.

Presiden Jokowi mengatakan jenazah BJ Habibie akan dibawa ke rumah duka di Patra Kuningan XIII Blok L XV Kav 5, Kuningan, Jakarta Selatan (Jaksel). Saat ini, jenazah masih berada di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

"Nantinya dari RSPAD akan dibawa ke rumah duka beliau di Kuningan," ujar Presiden Jokowi.

