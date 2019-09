JAKARTA – Beragam peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 11 September. Sebut saja momen Gedung Pentagon mulai dibangun hingga tragedi serangan 11 September (9/11) di New York dan Washington DC, Amerika Serikat, yang menewaskan 3.000 orang.

Guna mengingat serta menambah wawasan sejarah, Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa penting dan bersejarah yang terjadi pada 11 September, sebagaimana dikutip dari Wikipedia.org, Rabu (11/9/2019):

1941 – Gedung The Pentagon di Amerika Serikat Mulai Dibangun

The Pentagon adalah Gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat di Arlington, Virginia, dekat Washington DC.

The Pentagon dibangun ketika Perang Dunia II. Pembangunan dimulai pada 11 September 1941. Pada 1943, 18 bulan setelah dimulai, gedung ini selesai.

1962 – Beatles Merekam Single Pertama 'Love Me Do'

Love Me Do adalah singel pertama yang diluncurkan band The Beatles pada 5 Oktober 1962 dan didukung oleh P.S. I Love You. Kedua lagu itu ditulis oleh John Lennon dan Paul McCartney serta direkam pada 11 September 1962 di Abbey Road Studios EMI, London.

1978 – Kelahiran Pesepakbola Dejan Stankovic

Pemain sepakbola Dejan Stankovic lahir di Kota Beograd, Yugoslavia, pada 11 September 1978. Ia merupakan salah seorang pemain sepakbola Serbia yang berbakat. Stankovic diketahui berposisi sebagai gelandang.

2001 – Serangan 11 September

Serangan 11 September adalah rangkaian dari empat serangan bunuh diri yang diatur ke beberapa target di New York dan Washington DC pada 11 September 2001.

Pada pagi itu, 19 pembajak dari kelompok militan Al Qaeda membajak empat pesawat jet penumpang. Para pembajak sengaja menabrakkan dua pesawat ke Menara Kembar World Trade Center di New York City; kedua menara runtuh dalam kurun waktu dua jam.

Pembajak juga menabrakkan pesawat ketiga ke Pentagon di Arlington, Virginia. Ketika penumpang berusaha mengambil alih pesawat keempat, United Airlines Penerbangan 93, pesawat ini jatuh di lapangan dekat Shanksville, Pennsylvania, dan gagal mencapai target aslinya di Washington DC Menurut laporan 3.000 jiwa tewas dalam serangan ini.

2005 – Israel Resmi Mengumumkan Akan Meninggalkan Jalur Gaza

Tepat pada 11 September 2005 secara resmi Israel mengumkan bakal meninggalkan Jalur Gaza usai diduduki selama 38 tahun.

(han)