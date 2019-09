View this post on Instagram

innalillahi... Kembali terjadi kecelakaan beruntun di ruas tol Purbaleunyi / Cipularang wilayah Plered Kabupaten Purwakarta tepatnya KM 92 - KM 91 arah Jakarta pada Selasa (10/9/2019) siang sekitar pukul 14.15 WIB . . Tampak dalam video yang beredar di dunia maya sejumlah kendaraan rusak berat bahkan ada yang terbakar. Hingga berita ini kami angkat, pihak kepolisian dan PT Jasamarga masih berupaya melakukan evakuasi kecelakaan. Belum diketahui kondisi dan jumlah korban dalam musibah ini. Bagi warganet yang memiliki informasi tambahan bisa melengkapinya di kolom komentar . . . . . . Sumber: @ikiew1630 @sekitarjabar.id

