View this post on Instagram

TOLAK DI TILANG PENGENDARA INI ADU MULUT DENGAN PETUGAS !!!! Adu mulut Pengendara motor dengan petugas, si pengendara menolak saat petugas menilang motor nya.. polisi menilang kendaraan karena di pengendara tidak memiliki sim dan stnk mati pajak. Razia patuh musi 2019 tkp di musi 2