View this post on Instagram

LEBAK – Tim Resmob Polda Banten menangkap pelaku pembunuhan disertai pemerkosaan yang menimpa SW(13), gadis suku Baduy. Pelaku yang diketahui berinisial AMS ini ditangkap di wilayah Ogan Komiring Ulu ( OKU) Sumatra Selatan. Penangkapan terhadap pelaku pembunuhan dan pemerkosan ini dibenarkan AKBP Dani Arianto, Kapolres Lebak saat dihubungi lewat pesan Whatsapp “Benar pelaku sudah ditangkap dan sekarang ada di Polda Banten,” jawab Kapolres singkat. Berita selengkapnya baca di website www.bantennews.co.id #poldabanten #gadisbaduy #kriminal #resmob#palembang_bedesau

A post shared by palembang_bedesau (@palembang_bedesau) on Sep 4, 2019 at 9:44pm PDT