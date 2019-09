JAKARTA – Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet, membenarkan pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, dia belum sempat melihat isinya.

"Saya mendengar hari ini presiden mengirimkan surat ke DPR," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen,Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Sebelumnya, Sekjen DPR RI, Indra Iskandar membeberkan pihaknya sudah menerima surat dari Jokowi ihwal capim KPK ini.

Polikus Partai Golkar ini mengaku tak mau mendesak Komisi III agar dapat segera menggelar fit and proper test capim KPK ini. Dia menyerahkan semua keputusan kepada pihak terkait.

"Karena ini adalah parlemen, bukan bus enggak ada desak-desakan," ujar dia.

Meski demikian, dia berharap proses pemilihan ini dapat diselesaikan masa jabatan Komisi III DPR RI periode 2014-2019 berakhir. Masa jabatan DPR sendiri akan berakhir pada 30 September 2019.

"Ya kita harapkan Komisi III untuk bisa menyelesaikan periode ini," tuturnya.





Baca Juga : DPR Terima Surat dari Presiden Jokowi Terkait 10 Nama Capim KPK

Selain itu, Bamsoet mengutarakan, masyarakat tetap bisa memberikan masukan kepada Komisi III ihwal pemilih capim KPK.

"Ya bisa, kan setiap kali begitu. Kebiasaan kita di fit and proper test itu adalah diterima di Komisi III. Komisi III menyampaikan ke publik untuk minta masukan. Beberapa waktu kemudian baru akan di fit and proper. Masukan-masukan itu yang akan jadi bahan di fit and proper test," ujarnya.





Baca Juga : Menilik Catatan Harta Kekayaan 10 Capim KPK

(erh)