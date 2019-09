JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon menilai pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke wilayah Kalimantan Timur masih sebatas wacana, bukanlah sebuah rencana.

Hal tersebut disampaikan Fadli Zon dalam sambutannya pada acara seminar 'Menyoal Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara' yang diselenggarakan di kawasan komplek DPR RI, Senayan, Jakarta (3/9/2019).

"Mungkin merespons terhadap wacana atau rencana tentang pemindahan Ibu Kota Negara. Saya sendiri termasuk yang menganggap ini masih merupakan wacana ketimbang sebuah rencana," ujar Fadli Zon.

Baca Juga: Mahfud MD Pastikan Kewenangan Pemindahan Ibu Kota di Tangan Presiden

Menurut Fadli, pemindahan Ibu Kota masih sebuah wacana dikarenakan belum terdapatnya pemetaan rencana yang jelas. Rencana itu mencakup perhitungan bagaimana kondisi masyarakat, ekonomi, politik, budaya, dan sosial.

"Tetapi kalau kita lihat yang terjadi sekarang ini lebih kepada sebuah wacana yang dilemparkan oleh Presiden untuk memindahkan Ibu Kota negara, kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut out of the blue ya, out of the blue tiba-tiba kok berbicara tentang pemindahan Ibu Kota Negara," ungkapnya.

Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra ini menyebutkan kalau pemindahan Ibu Kota masih wacana karena belum terdapatnya dokumen legal maupun konstitusional yang mendukung mengenai rencana tersebut.

"Yang kedua dalam nota keuangan, dan RAPBN 2020 yang telah disampaikan kemarin tidak ada satu pun item anggaran belanja yang mendukung rencana pemindahan Ibu Kota tersebut," tutup Fadli Zon.

Baca Juga: Hashim Janji Bantu Bangun Waduk di Lahan Ibu Kota Baru

(Ari)