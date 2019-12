View this post on Instagram

Pesan GRAB mobil Cuman 4 seat . Yang naik melebihi 6 padahal ada pilihan 6 seat.. Order cancel sampai 3x Yang sangat merugikan DRIVER.. Mau murah tapi merugikan DRIVER Grab.. Mahasiswi terpelajar Namun sifat kek tidak tau membaca.. Jangan merugikan DRIVER Grab yang selalu sedia membantumu / mengantarmu.. Karna mereka cari rejeki untuk anak dan istri drumah.. Klo memang Berpendidikan seharusnya cara menghargai..