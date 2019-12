BENGKULU sebuah provinsi di Sumatera. Provinsi berjuluk Bumi Rafflesia, tidak hanya dijadikan tempat pengasingan Presiden Pertama RI, Soekarno. Namun, provinsi ini memiliki peninggalan benteng pertahanan masa penjajahan Inggris.

Benteng itu berada di titik nol Bengkulu. Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara kota Bengkulu provinsi Bengkulu, tepatnya. Fort Marlborough, namanya.

Bangunan benteng berbentuk kura-kura ini berdiri sekira 50 meter dari bibir pantai Tapak Paderi Kota Bengkulu, memunggungi Samudera Hindia, persisinya. Tak jauh dari gerbang China Town, perkampungan China. Bagaimana sejarah pembangunan benteng pertahanan Inggris di tanah Bumi Rafflesia?

Inisiator Fort Marlborough (1714-1719)





Berdasarakan catatan sejarah, Komandan tertinggi Garnisun kongsi dagang hindia timur (Commander in Chief of the Honorable East India Company), Joseph Collett, berlabuh di Bencoolen, tahun 1912.

Pada tanggal 12 Februari 1712, Collett menjelaskan, buruknya kondisi Fort York dan mengusulkan perpindahan benteng ke Carrang (Karang).

Lalu, pada tanggal 15 Mei 1714, Collett mendapatkan persetujuan untuk membangun benteng baru di Carrang dengan nama Marlborough, yang berasal dari nama pahlawan nasional Inggris, John Churchill, yang bergelar 1st Duke of Marlborough.

Selama pembangunan, wakil Inggris dipimpin beberapa Governor, seperti Joseph Collett (1712-1714), Thiophilus Shyllinge (1716-1717), Richard Farmer (1717-1718) dan Thomas Cooke (1718).

Joseph Collett adalah, Gubernur Jenderal EIC di Bengkulu periode 1712-1717, lahir di Inggris 1673 dan meninggal tahun 1725. Selama menjadi Gubernur Jenderal di Bengkulu, Collett memulai pembangunan Benteng Marlborough.

Collett juga disebut sebagai inisiator pembangunan Fort Marlborough. Selama masa jabatannya di Bengkulu Collett pernah membuat pernyataan terkenal pada raja-raja di Sumatera.

''I Treat them as a man treats his wife, very complaisant in trifles, but immovable in matters of importance''.

''Fort Marlborough berdiri sebagai pusat kantor dagang Inggris, East India Company (EIC), Hunian dan benteng pertahanan. Pembangunan Fort Marlborough berlangsung selama 5 tahun, 1714 hingga 1719,'' kata pendiri Bengkulu Heritage Socety, Almidianto, kepada okezone, Senin 26 Agustus 2019.

Karakteristik Bangunan Fort Marlborough menempati lahan seluas 44.100,5 m persegi, panjang 240,5 meter dan lebar 170,5 meter, memiliki karakteristik berbentuk bangunan. Lantai terbuat dari marmer hitam yang masih memperlihatkan sisa-sisa moluska pada permukaannya. Marmer ini khusus didatangkan dari Madras, India. Dinding benteng memiliki ketebalan yang berbeda antara bagian luar dan dalam. Material berupa campuran kapur, pasir dan susunan bata. Atap benteng berbentung datar merupakan ciri khas struktur atap iklim Eropa. Sementara struktur atap limasan akulturasi disain Barat dan Timur. Genteng atap berasal dari luar Palembang, Sumatera Selatan dan Batavia (Jakarta). Pada beberapa bagian benteng masih terdapat tulisan pabrik asal genteng, Tan Liok Tjau Batavia Java; Stoon-Panen (v) Fabriek Ven Echt; Tick El Werken, Palembang; Petrus Recout & Co Masstrich. ''Jika di lihat dari udara bentuk benteng mirip seperti kura-kura,'' sampai Almidianto. Bangunan dan Fungsi Ruang

Proses pembangunan Fort Marlborough berlangsung selama lima tahun di bawah pimpinan empat Deputi Gubernur. Pekerjaan bangunan benteng dilakukan beberapa tahap. Tahap pertama diawali Joseph Collett, tahun 1712 sampai tahun 1714. Pembangunan bangunan dan ruang lainnya dilanjutkan tiga Deputi Gubernur pengganti Collett. Collet 1712 - 1714

Collett membangun dinding benteng, gerbang utama, blok hunian, anjungan senjata dan bastion. Tahap berikutnya, pembangunan pagar keliling, pintu masuk, blok hunian dari kayu, kantor, ruang benda berharga. Lalu bangunan hunian untuk akuntan, dokter dan pekerja di bagian Tenggara, gudang mesiu di bastion utara, sarana bendera di bagian timur, ruang masak dan blok hunian untuk perwira muda. Pada tanggal 24 Agustus 1714, Collett menggambarkan keberhasilannya membangun Fort Marlborough dalam sebah surat, ''...I shall be glad to hear what a reflections will be made in England an my Assurance in Chrisning the newa fort and town, I am now building Marlborough...'' Deputy Gubernnur 1716 - 1718

Pembangunan dilanjutkan oleh Thiophilus Shyllinge (1716-1717), Richard Farmer (1717-1718) dan Thomas Cooke (1718). Laporan terakhir Thomas Cooke menuliskan renovasi Fort Marlborough, pagar benteng dari tanah dan parit pertahanan seluas 15 kaki telah selesai pembangunannya. Dokumen tertulis yang melukiskan denah Fort Marlborough tercatat pada tahun 1799. Bangunan Fort Marlborough, terdiri dari gerbang utama, dua pintu masuk, hunian khusus petinggi kongsi dagang, ruang jaga, hunian untuk konsul, pekerja, dan pencatat, gudang, sarana bendera, sumur, ruang daya, dan hunian privat (prajurit). Kehadiran Fort Marlborough yang pada awalnya sebagai kantor kongsi dagang Inggris di Hindia Timur (East India Company), berkembang menjadi benteng petahanan dan wilayah pemukiman. ''Pada saat itu Fort Marlborough berkembang menjadi sebuah kota dengan keragaman status, pekerjaan, profesi dan aktivitas penghuninya. Tidak salah dikatakan bahwa cikal bakal kota Bengkulu bermula dari Fort Marlborough,'' ulas Yanto. Terminologi dalam Arsitertur Militer Fort Marlborough sebagai bagunan benteng terdiri dari beberapa bagian bagunan sesuai dengan kaidah benteng. Sampai saat ini Fort Marlborough dianggap memiliki bagian bangunan yang lengkap sebagaimana mestinya sebuah benteng. - Ravelin adalah bangunan pertahanan bersudut tiga, umumnya terletak di atas parit di depan curtine yang dihubungkan oleh jembatan ke arah bangunan benteng. - Bastion adalah bagian yang menjorok keluar yang terletak pada tiap-tiap sudut benteng. Letak posisinya memungkinkan seseorang dapat menembak tanpa harus memperlihatkan dirinya dan dapat menembak ke segala arah dengan bebas. - Curtine atau Rampart merupakan tembok pertahanan utama sebuah bentang yang terletak diantara dua bastion. - Glacis adalah tanah miring di depan sebuah benteng yang membentang dari atas mulai dari parapeto terus ke bawah, hingga mencapai area terbuka dengan pandangan terbuka hingga musuh yang maju berada dalam jarak tembak. - Parapet merupakan dinding perlindugan di atas tembok curtine yang dimaksudkan untuk tempat perlindungan bagi pasukan. Persenjataan di Fort Marlborough

Fort Marlborough sebagai benteng pertahanan dilengkapi oleh armada militer dalam terminologi kongsi dagang (East India Company) disebut dengan garnisun. Garnisun East India Company sebagian besar didatangkan dari India dan London, walaupun juga ada yang berasal dari penduduk lokal Bencoolen. Masing-masing armada memiliki atribut berbeda-beda sesuai dengan asal armadanya. Kehadiran armada militer di Fort Marlborough juga dilengkapi persenjataan militer dalam rangka mengantisipasi berbagai serangan baik dalam penduduk lokal maupun bangsa Eropa lainnya. ''Bukti persenjataan militer di benteng masih dapat ditemukan keberadaannya sampai saat ini seperti kanon dan peluru. Pada masanya berbagai senjata yang dimiliki oleh Fort Marlborough,'' ujar Almidianto. Perubahan Bangunan Fort Marlborough (1714-1825)

Bentuk bangunan Fort Marlborough, sejak pembangunan sampai difungsikan selalu mengalami perbaikan. Renovasi bangunan dilakukan karena kerusakan yang diakibatkan oleh cuaca, bencana alam dan manusia. ''Dalam rentang waktu 1714-1825 tercatat 24 kali renovasi bengunan yang mengakibatkan perbedaan bangunan dengan desain semula,'' ujar pria yang akrab disapa Yanto. Serangan Maret 1719 Bulan Maret 1719, penduduk Bencoolen di bawah pimpinan Pangeran Jenggalu menyerang Fort Marlborough. Serangan ini dipicu karena adanya penganiyaan yang dilakukan oleh anggota kongsi dagang. Akibat serangan ini Fort Marlborough mengalami kerusakan dan sebagian bagunan terbakar. Anggota Kongsi Dagang (East India Company) meninggalkan Fort Marlborough. Renovasi Benteng 1723-1724

Renovasi Fort Marlborough dilakukan setelah Inggris kembali menguasai benteng. Struktur bangunan diperbaiki, bastion selatan, bangunan bagian tenggara, ruang jaga, hunian prajurit dan perwira diberi atap. Dinding bagian barat daya yang lapuk diganti, dinding bagian Timur laut diperbaiki. Bangunan bastion Selatan diselesaikan bastion Utara diangkat dan dinding bagian Barat daya juga diperbaiki. Perubahan Bangunan Fort Marlborough 1714-1825

Selama rentang waktu dari 1714-1825, Fort Marlborough mengalami kerusakan akibat petir, gempa bumi dan kebakaran. Tahun 1782, petir menyambar gudang peluru Fort Marlborough. Akibat kejadian ini 400 barel bubuk mesiu meledak yang menyebabkan kerusakan parah pada gudang peluru. Tahun 1783, renovasi sebagian besar bangunan benteng, gudang peluru, ravelin, dindung bagian Barat benteng, sisi utara, pembangunan parapet, pembangunan jembatan di atas parit dan dua anjungan senjata di sisi Timur Tapak Paderi. Tahun 1815, terjadi kebakaran di bengkel dan gudang senjata yang menghancurkan struktur kedua bangunan. Renovasi dilakukan untuk bangunan barak artileri Eropa. Kemudian, ruang kantor ruang masak, ruang privat, ruang jaga, ruang prajurit Sepoy, menara bagian selatan, gudang senjata, laboratorium dan bengkel pandai besi, bastion dan ravelin. Garnisun Pantai Barat 1741-1749 Fungsi Fort Marlborough, sebagai benteng pertahanan Inggris di Hindia Timur sebenarnya sudah di mulai dengan kedatangan Ralph Ord pertama kalinya ke Bencoolen. Ord tidak hanya membawa rombongan sipil tetapi juga armada militer. Kedatangan sipil dan militer Inggris ke Bencoolen berlanjut sampai pembangunan Fort Marlborough. Sehingga pembangunan Fort Marlborough bertujuan untuk mengakomodasi pekerja kongsi dagang Inggris sekaligus benteng pertahanan. Masa Pemerintahan Gubernur Robert Lennox, Fort Marlborough memiliki barak Militer. Surat Lennox tahun 1741 menjelaskan, bahwa pembangunan barak militer sudah selesai, bangunan bata pada sisi laut seluas 50x20 kaki, ruang masak pada bagian ujung barat dan semua bangunan berlantai ubin. Residensi di Fort Marlborough Bangunan Fort Marlborough tidak hanya hunian bagi armada militer. Tetapi, juga tempat tinggal bagi kaum sipil. Berdasarkan Sumatera Record, terdaftar sejumlah sipil yang menghuni bangunan Fort Marlborough. Profesi sipil yang terdaftar antara lain, sekretaris, akuntan, penulis, penjaga gudang, dokter, perawat, tukang kayu, dan tukang cat.