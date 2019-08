NEW DELHI – Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Laksamana Muda TNI Dr Amarulla Octavian, ST, M.Sc, DESD menjadi pembicara pada Roundtable Discussion on India-Indonesia Relations di New Delhi, India, pada 27 Agustus 2019.

Diskusi diselenggarakan Kedubes Republik Indonesia di New Delhi bersama Delhi Policy Group (DPG) dalam rangka memperingati 70 Tahun Hubungan Diplomasi Penuh India-Indonesia.

Sebagai pembicara utama adalah Wakil Menteri Luar Negeri India Vijay Thakur Singh. Ia menyampaikan kilas balik hubungan diplomasi kedua negara hingga rencana kerja sama ke depan yang lebih saling menguntungkan.

Hadir Duta Besar RI untuk India Sidharto Suryodipuro bersama beberapa mantan duta besar India untuk Indonesia sebagai peserta diskusi. Beberapa profesor dari Jawaharlal Nehru University dan lembaga think tank serta para pakar dan peneliti juga aktif memberikan argumentasi.

Sebagai pembicara pertama, Komandan Seskoal Laksamana Muda TNI Dr Amarulla Octavian, ST, M.Sc, DESD banyak membahas dinamika lingkungan strategis di kawasan Perairan Asia Tenggara seiring bertemunya visi Pemerintah Indonesia Poros Maritim Dunia dan visi Pemerintah India Act East Policy.

Kepentingan nasional Indonesia atas Samudera Hindia juga dibahas secara komprehensif serta mendapat apresiasi dari peserta diskusi. Pembicara berikutnya dari Indonesia adalah Profesor Dr Dewi Fortuna Anwar dari LIPI dan Dr Siswo Pramono dari Kemenlu RI.

Diskusi berlanjut keesokan harinya diselenggarakan oleh Gateway House di Mumbai, India, pada 28 Agustus 2019, dihadiri Konsul Jenderal RI di Mumbai Ade Sukendar. Perspektif akademik digunakan sebagai pembahasan bersama pentingnya hubungan bilateral Indonesia-India di masa mendatang dalam konteks Indo-Pasifik.

