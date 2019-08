JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno atau Dave Laksono mengaku sudah memiliki "bayangan" motif pelaku pelemparan bom molotov ke Kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu.

"Ya kalau motif masih investigasi kepolisian, jadi belum bisa dibilang siapa pelakunya, walaupun sudah ada bayangan mengarahnya ke mana," kata Dave saat berbincang dengan Okezone, Jumat (23/8/2019).

Baca juga: Kantor DPP Partai Golkar Dilempar Bom Molotov

Dikarenakan kasus ini masih diselidiki polisi, Dave menyatakan enggan berspekulasi mengenai pelakunya. Ia menduga peristiwa ini dilatarbelakangi banyak persoalan yang menghampiri Golkar.

"(Dugaannya) bisa macam-macam. Ada pihak luar yang ingin membuat keruh suasana, apalagi Golkar lagi kencang di media, jadi anything is possible," ujar Dave.

Baca juga: Pelaku Pelemparan Bom Molotov ke Kantor DPP Golkar Diduga 4 Orang

Sebagaimana diketahui, Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dilempar bom molotov oleh orang tidak dikenal pada Rabu 21 Agustus 2019 dini hari. Ditemukan dua botol sirup yang digunakan pelaku untuk dijadikan bom molotov.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono menyebut dari hasil pemeriksaan sementara diduga kuat pelaku pelemparan itu dilakukan empat orang. "Iya benar ada kejadian pelemparan itu," katanya saat dikonfirmasi.

(han)