Presiden Joko Widodo mengukuhkan 68 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dari 34 provinsi yang akan mengemban tugas mengibarkan sang saka Merah Putih pada peringatan HUT ke-74 Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka 17 Agustus 2019 mendatang, di Istana Negara, Jakarta, Sabtu siang (15/8). . Pengukuhan ditandai dengan pengucapan ikrar. Di hadapan sang Merah Putih dan Presiden Republik Indonesia, seluruh calon anggota paskibraka menyatakan kesediaannya dikukuhkan.