JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi menghadiri Kongres ke-5 Diaspora Indonesia atau The Fifth Congress of Indonesian Diaspora (CID-5) yang digelar di Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta, Sabtu (10/8/2019). Retno mengungkapkan aktivitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam lawatan ke Malaysia dan Singapura.

"Hampir tengah malam tadi saya baru mendarat bersama Presiden RI dalam lawatan ke dua negara, ke Malaysia dan Singapura. Selama berada di Malaysia, Presiden melakukan pertemuan bilateral dengan PM Malaysia Tun Mahatir," kata Retno di lokasi.

Baca Juga: Diaspora Diajak Bergerak Wujudkan Cita-Cita Indonesia Jadi Negara Maju di 2045

Retno mengungkapkan, Presiden Jokowi menyampaikan keinginan untuk mendirikan Community Learning Center (CLC) atau pusat pembelajaran komunitas dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad. CLC menjadi penting khususnya untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Selama pembicaraan, Presiden menyampaikan keinginannya agar pemerintah Malaysia dapat mengizinkan pendirian Community Learning Centre (CLC) terutama di wilayah semenanjung. Kenapa CLC menjadi penting? Karena CLC right to education. Terutama saudara kita Tenaga Kerja Indonesia," tutur Retno.

Retno menambahkan, isu kedua yang dibahas Jokowi dan Mahathir adalah melawan diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa. Setelah itu pemimpin kedua negara melaksanakan salat Jumat berjamaah dan berkomitmen menyebarkan syiar Islam toleran.

"Beliau berdua mempunyai persamaan, yaitu memimpin dua negara dengan penduduk muslim cukup besar dan memiliki komitmen tinggi mensyiarkan Islam damai dan toleran," ungkap Retno.

Sementara itu, Presiden Jokowi hadir dalam perayaan Hari Nasional Singapura bersama Sultan Brunei Darussalam dan PM Malaysia.

Baca Juga: Anies Janji Siapkan Kantor Diaspora Indonesia di Jakarta

Perhelatan akbar Kongres Diaspora Indonesia ke-5 atau The Fifth Congress of Indonesian Diaspora (CID-5) mengambil tema "Empowering Indonesia's Human Capital."

Selain Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi, turut hadir Gubernur DKI Anies Baswedan, Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar, Founder Indonesian Diaspora Network (IDN) Global Dino Patti Djalal dan Ketua Penyelenggara CID-5 Iwan Sunito.

(Ari)