JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki perhatian khusus untuk diaspora Indonesia. Terlihat dalam pidato bertajuk "Visi Indonesia" yang dibacakan Kepala Negara pada 14 Juli 2019 lalu.

Hal itu diungkapkan Retno saat menghadiri Kongres ke-5 Diaspora Indonesia atau The Fifth Congress of Indonesian Diaspora (CID-5) yang digelar di Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta, Sabtu (10/8/2019).

"Teman-teman tahu apa yang menarik dari pidato presiden tersebut, ada satu kata yang secara khusus disebut Presiden, yaitu kata diaspora," ucap Retno.

"Saya yakin pada saat Presiden menyebut diaspora ini adalah pengakuan dan penghargaan sekaligus pengharapan pada diaspora Indonesia," sambung dia.

Retno menuturkan, Jokowi menitikberatkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada periode kedua pemerintahannya. Karena itu, diaspora menjadi salah satu yang sangat diperhatikan oleh Kepala Negara.

"Artinya, sudah ada perintah dari Presiden untuk memberikan dukungan bagi diaspora Indonesia. Jadi Insya Allah aspirasi teman-teman akan kita catat dengan baik dan Insya Allah akan terus dilanjutkan," ujar Retno.

Dalam pidato bertajuk "Visi Indonesia" pada 14 Juli 2019, Presiden Jokowi memang benar menyebut kata diaspora. Kepala Negara mengatakan akan memerhatikan diaspora Indonesia khususnya terkait pembangunan talenta.

Berikut penggalan pidato Jokowi tersebut: Kemudian juga kualitas pendidikan akan terus kita tingkatkan. Bisa dipastikan pentingnya vokasional training, vokasional school, kita akan membangun manajemen talenta Indonesia. Pemerintah akan memfasilitasi untuk pembangunan talenta Indonesia. Diaspora yang berpotensi tinggi harus kita perhatikan. Kita akan kelola talenta hebat yang bisa membawa Indonesia bersaing. Sekadar informasi, perhelatan akbar Kongres ke-5 Diaspora Indonesia ke-5 atau The Fifth Congress of Indonesian Diaspora (CID-5) mengambil tema "Empowering Indonesia's Human Capital." Selain Menlu RI Retno LP Marsudi, turut hadir Gubernur DKI Anies Baswedan, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Founder Indonesian Diaspora Network (IDN) Global Dino Patti Djalal dan Ketua Penyelenggara CID-5 Iwan Sunito.