JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan sikap terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap orang kepercayaan anggota DPR RI terkait kasus dugaan suap impor bawang.

Bamsoet sapaan akrabnya, mendukung penuh langkah KPK untuk menegakkan hukum terkait perkara yang diduga melibatkan anggota DPR itu.

"DPR tetap berkomitmen dan mendukung terhadap pelaksanaan tugas KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/82019).

DPR, kata dia, mendorong KPK dalam melaksanakan tugasnya agar memperhatikan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan kesamaan hak di mata hukum (equality before the law).

"Agar tidak terjadi trial by press atau peradilan dengan penggunaan media yang bersifat publikasi massa untuk menggiring opini publik," paparnya.

Ia juga menegaskan, apabila ada anggota DPR yang terlibat kasus korupsi hal itu merupakan tindakan pribadi atau individu.

"Dipastikan bahwa hal tersebut merupakan tindakan perorangan dan bukan tindakan lembaga DPR RI," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, dalam KPK mengamankan 11 orang di daerah Jakarta Selatan pada Rabu 7 Agustus 2019 malam hingga Kamis dini hari tadi.

Salah satu yang diamankan dalam OTT tersebut yakni, "tangan kanan" atau orang kepercayaan anggota DPR serta pengusaha importir.

"Sebelas orang terdiri dari unsur swasta, pengusaha importir, sopir, dan orang kepercayaan anggota DPR, serta pihak lain‎," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi.

Berdasarkan pantauan Okezone, Tim KPK mengamankan sejumlah pihak secara bertahap sejak Rabu kemarin sekira pukul 22.‎14 WIB ke dalam area Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

(wal)