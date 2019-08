JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto turut angkat bicara soal sosok Enzo Zenz Allie. Saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa, 6 Agustus 2019 kemarin, Panglima menilai pemuda berusia 18 tahun blasteran Prancis itu telah memenuhi syarat menjadi prajurit TNI.

"Ya, dilihat dari seleksinya memenuhi syarat, yang viral itu pull up-nya, larinya, ya itu dihitung semua secara fisik kemudian psikologinya semuanya memenuhi syarat," ujar Panglima, dikutip dari laman Antaranews.

Talenta Enzo tak hanya sebatas fisik. Dia juga diketahui menguasai empat bahasa yaitu bahasa Prancis, Inggris, Arab dan bahasa Indonesia.

"Dia kan sekolah ikut bapaknya sampai SD, setelah itu bapaknya meninggal di Kaledonia dan kemudian diambil ibunya. Ibunya di Jakarta dan oleh ibunya dimasukkan ke pondok pesantren untuk bersekolah SMP hingga SMA," tuturnya.

Enzo Zenz Allie lahir di Prancis, namun pindah ke Indonesia sejak usia 13 tahun sepeninggal ayahnya. Wajah "bule" Enzo ternyata dominan dari sang ayah. Ayah Enzo bernama Jean Paul Francois Allie asal Paris. Sedangkan ibunya bernama Siti Hajah Tilaria asal Sumatera Utara.

"Statusnya WNI karena mulai dari pendaftaran persyaratannya (berstatus WNI) itu jadi diterima. Dari persyaratan saja masuk ke militer harus WNI, kita berbicara masalah persyaratan," ungkap Hadi.

Hasil tes fisik atau kesamaptaan Enzo juga cukup baik. Dia bisa lari 3.000 meter selama 12 menit. Lalu pull up 19 kali, sit up 50 kali, push up 50 kali dalam waktu 60 detik. Dia juga mampu berenang sejauh 50 meter dalam waktu satu menit.

Sebelumnya, dalam akun Instagram @tni_angkatan_darat, Enzo disebut ingin masuk ke kesatuan Kopassus. Dia tercatat pernah juara ll renang jarak 50 meter di Popda serta juara satu lari jarak 400 meter dan 800 meter di Kejurkab itu.

Saat Sidang Pantukhir Pusat yang dipimpin Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dirinya dinyatakan lulus menjadi Taruna Akmil, Magelang, pada Jumat 2 Agustus 2019 lalu. Saat ditanya Panglima di hadapan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, Enzo dengan tegas menyatakan ingin jadi prajurit Infanteri dan Kopassus. Kini, dia bersama rekan seangkatannya bakal mengikuti pendidikan Candradimuka mulai 6 Agustus-30 Oktober 2019 di Akmil.