JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Kongres V PDIP di Pantai Matahari Terbit, Provinsi Bali, bertujuan mewujudkan kesolidan para kader untuk membangun Indonesia Raya melalui kesadaran ideologi Pancasila.

"Kongres V PDIP dengan tema 'Solid Bergerak untuk Indonesia Raya' membangun kesadaran ideologi Pancasila; kesadaran politik untuk berdedikasi bagi rakyat, bangsa, dan negara; kesadaran organisasi partai untuk terus kedepankan kepentingan kolektif dengan semangat gotong royong," kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Kongres V juga akan memberikan pemahaman terhadap seluruh kader untuk mewujudkan PDIP sebagai partai pelopor yang disiplin berpikir dalam ideologi Pancasila, disiplin dalam teori, disiplin dalam berorganisasi, dan disiplin dalam pergerakan di tengah rakyat. Hal itu, terang Hasto, sebagaimana disampaikan Bung Karno dalam pidato berjudul 'To Build the World A New'.

"Agar tugas tersebut dapat berjalan, maka wajah politik PDIP haruslah wajah yang berkebudayaan. Sebab politik adalah membangun peradaban Indonesia Raya, guna mewujudkan peran strategis Indonesia di dalam membangun tatanan dunia baru," ucapnya.

Oleh karena itu, kata dia, PDIP merasa penting melakukan konsolidasi. Persiapam Kongres V pun telah melalui tahap evaluasi, konsolidasi, dan sinkronisasi program.

"Hasilnya 514 kabupaten/kota telah mengadakan konferensi cabang dan 33 provinsi sudah mengadakan konferensi daerah. Tinggal Provinsi Aceh yang akan mengadakan konferda pada 3 Agustus 2019. PDIP menegaskan bahwa konsolidasi dalam rangka Kongres V dengan pembentukan struktur DPC dan DPD partai yang baru dijalankan dengan sepenuhnya menjalankan ideologi Pancasila," jelasnya.

Hasto juga menegaskan bahwa dalam proses pembentukan kepengurusan partai, PDIP menegaskan tidak ada politik uang.

