JAKARTA – Melakukan inovasi adalah sesuatu hal yang tidak bisa ditawar lagi di era disruptif seperti saat ini. Mendukung hal itu Koran Sindo dan Sindonews.com mempersembahkan Apresiasi Inovasi terhadap 18 perusahaan di Grand Ballroom Hotel Westin, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2019).

Pemimpin Redaksi Koran Sindo dan Sindonews.com Djaka Susila mengatakan, program ini adalah komitmen pihaknya ambil bagian dalam terhadap inovasi yang dihasilkan oleh perusahaan di Indonesia.

"Didukung dengan metode yang handal, program ini mampu meningkatkan motivasi perusahaan untuk selalu berinovasi khususnya dalam menghadapi era yang kompetitif dan disruptif," ujarnya di lokasi.

Ia menyatakan, pihaknya tak hanya sekadar mengobral apresiasi, tetapi juga melakukan validasi kepada seluruh peserta yang mengikuti program tersebut.

"Kita potret dan hasilnya ini tadi 18 perusahaan yang mendapatkan apresiasi dari kami," katanya.

Ia menambahkan, dalam proses penyaringan para pemenang memang harus dilakukan penilaian secara objektif.

"Ini kadang yang agak sulit secara objektif karena memang inovasi yang mereka tawarkan apakah benar-benar inovasi. Ini adalah dalam rangka ulang tahun koran Sindo yang ke ke-14 kita mengambil tema menembus batas dan become inovatif," kata dia.

Ia berharap, para perusahaan pemenang anugerah itu tak puas untuk terus berinovasi.

"Harapannya tentu Kami ingin terus bersinergi dan berkolaborasi dengan semua stakeholder yang berkaitan dengan inovasi. Karena inovasi harus kita kembangkan bersama," ujarnya.

Saat ini, kata dia, inovasi adalah darah dari organisasi. Tidak berinovasi maka akan terdisrupsi oleh perkembangan teknologi.

"Terutama untuk menghapus halangan berinovasi, mengukur inovasi hingga membudayakan inovasi pada organisasi ungkap," kata Djaka.

Berikut daftar 18 perusahaan yang menerima apresiasi dari Koran Sindo dan Sindonews.com:

1. PT Hero Supermarket Tbk. , Kategori CSR, Delivering Quality, Service, and Value.

2. PT Bank Central Asia Tbk., Kategori Layanan, Transparansi Proses KPR BCA.

3. Astra Infra Toll Road Tangerang-Merak, Kategori Teknologi, Toll Road Technology Transformation.

4. Astra Infra Toll Road Tangerang-Merak, Kategori SDM, Creating Expertise Talent with RTS (Record, Teaching, Sharing) Cycle.

PetroChina International Jabung Ltd, Kategori CSR, Program Pemberdayaan Suku Anak Dalam di Kab. Sarolangun, Jambi.

5. PT FWD Life Indonesia, Kategori Teknologi , FWD Max.

6. PT Honda Prospect Motor, Kategori Layanan, Honda e-Care.

7. PT Solusi Pangan Perwiratama, Kategori Teknologi, Etanee Food Supply Chain & Marketplace.

8. PT Hutama Karya Infrastuktur (HKI), Kategori Produk, Aplikasi Lean Construction pada Proyek Jalan Tol Trans-Sumatera Ruas Pekanbaru-Dumai.

9. PT Brantas Abipraya (Persero), Kategori SDM, Digitalization Employee Certification & Database.

10. PT Brantas Abipraya (Persero), Kategori CSR, Menciptakan Nilai Tambah Program CSR Dibidang Lingkungan Hidup.

11. PT XL Axiata Tbk. (XL Prioritas), Kategori Produk, Device Rental.

13. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth), Kategori Teknologi, Ide Pengembangan Mandiri Inhealth Mobile.

14. PT HM Sampoerna Tbk., Kategori CSR, Sampoerna Retail Community (SRC).

15. PT Pabrik Cat dan Tinta Pacific Paint, Kategori CSR, Mewarnai Indonesia.

16. PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Kategori Produk, Ultra Electricity For Every Needs : Power Bank Ultra and Premium Ultra.

17. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia, Kategori Layanan, DNA Journal Report.

18. PT SGMW Motor Indonesia (Wuling Motors), Kategori Teknologi, Wuling Indonesian Command (WIND).